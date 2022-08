Política Dimas, Irajá, Karol, Luciano, Mourão e Wanderlei são homologados candidatos ao governo Maioria falta definir candidaturas ao Senado, disputa onde sobram candidatos sem cabeça de chapa

Com a candidatura do senador Irajá Abreu (PSD) a última confirmada no prazo final das convenções partidárias, na sexta-feira, 5, em Lavandeira, o Tocantins tem até o momento cinco candidaturas homologadas ao governo do Estado. Irajá não apresentou candidatos à vice nem ao Senado pela frente formada com Avante e PRTB e repetiu a formação incompleta das demais chapas...