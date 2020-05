Política Dias Toffoli é afastado com suspeita de Covid-19 O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) precisou passar por uma cirurgia no sábado (23), apresentou sintomas da doença causada pelo novo coronavírus e continuará internado enquanto aguarda resultado do teste

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, entrará de licença por pelo menos sete dias após apresentar sintomas de Covid-19. O ministro precisou passar por uma cirurgia para retirada de um abscesso no sábado (23), e continuará internado enquanto aguarda resultado do teste. Na última quarta-feira (20), Toffoli já havia sido testado e apresentou r...