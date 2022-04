Política Diário Oficial do Município traz exonerações e novas configurações no 1º e 2º escalões O documento tem data referente a 1º de abril e novas conjunturas já estão valendo em Palmas

Com a reforma administrativa promovida por meio da Medida Provisória nº 02, que dispõe sobre a organização básica da estrutura administrativa do Poder Executivo de Palmas, o município publicou um ato de exoneração, por interesse da administração, exonerando os gestores do primeiro escalão. No Diário Oficial desta sexta-feira, a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) ainda e...