Política Diário é publicado com termo de posse de Wanderlei e sem nomeações de substitutos de afastados Segundo tocantinense no cargo de vice-governador a assumir a cadeira do Araguaia, Barbosa fará coletiva nesta sexta-feira

Lavrado pelo secretário Rolf Costa Vidal (Casa Civil), o termo de posse do vice-governador Wanderlei Barbosa (sem partido) como governador interino do Estado saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 20, publicado às 20h40. Com a posse, Wanderlei Barbosa se torna o segundo tocantinense de nascimento a assumir o Palácio Araguaia. O prim...