Política Diálogos mostram policiais civis tomando celular da esposa do suposto amante da ex-primeira-dama Falso Flagrante # 2 - Além de ter sido interrogada pelos policiais acusados de investiga-la clandestinamente, mulher diz que Carlesse se encontrou com ela para saber da suposta traição. Segundo a mulher, Carlesse sentou perto dela, alisou seu braço e disse que “era uma mulher muito bonita”

Segundo o inquérito da Policia Federal que embasa a denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Tocantins (MPTO), na qual pediu a prisão preventiva do ex-governador Mauro Carlesse (Agir) de mais oito policias civis, durante a investigação clandestina sobre o suposto caso extraconjugal da ex-primeira-dama, os a...