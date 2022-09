Política Despesas de anos anteriores pagas pela Saúde serão inspecionadas pela Controladoria Inspeção aberta pelo órgão vai verificar em 60 dias a regularidade na execução de despesas, que alcançaram R$ 415 milhões em dois anos

A Controladoria Geral do Estado do Tocantins (CGE) vai realizar inspeção por dois meses na Secretaria de Saúde (SES) com o objetivo de verificar a regularidade na execução de Despesas de Exercício Anterior (DEA), conforme Portaria n° 174 publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins de segunda-feira, 5. No ano de 2021, o Fundo Estadual da Saúde (FES) gerenciado ...