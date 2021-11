Política Desistência da concessão de parque custará R$ 1,8 milhão ao Estado Valor é apontado pelo BNDES pela remuneração de sua equipe e ressarcimento de gastos com a contratação de terceiros

A desistência do Estado no processo de concessão dos parques estaduais à iniciativa privada anunciada pelo governador Wanderlei Barbosa (sem partido) custará aos cofres estaduais apenas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) o montante de R$ 1.840.938,48. O valor é apontado pelo BDNES com base nas condições contratuais do termo de Aco...