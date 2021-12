Política Desembargadora remete ao STF ação que discute titularidade de cartório que fatura R$ 21 milhões Decisão de Jacqueline Adorno saiu em recurso do governo contra sentença que mantinha tabelião Israel Siqueira, investido sem concurso, como titular do Cartório de Imóveis da Capital

Em decisão primorosa, a desembargadora do Tribunal de Justiça (TJTO) Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa optou por remeter para o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir se o tabelião Israel Siqueira de Abreu Campos deve permanecer como titular do Cartório do Registro de Imóveis de Palmas. A unidade é a maior do Estado, fundada em 16 de junho de 1989, praticou mais d...