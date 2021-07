Política Desembargador vota divergente para manter analistas nos cargos de procuradores até aposentadoria ADI já tem 9 votos pela inconstitucionalidade da transposição de cargos, mas validando os salários recebidos e agora volta à tona com voto vista de Helvécio Maia

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) do município de Palmas que contesta leis municipais da capital que embasaram a transposição de analistas técnicos da área jurídica para o cargo de procurador do município teve mais uma mexida na quinta-feira, 8, com a devolução do voto vista do desembargador Helvécio de Brito Maia Neto. A relatora, desembargadora Maysa ...