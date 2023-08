Atualizada dia 28/8 às 20h35

A saída do deputado Moisemar Marinho (PSB) após nomeação no dia 16 de agosto para exercer o cargo de secretário extraordinário de Ações Governamentais e Parcerias Público-Privadas no governo de Wanderlei Barbosa (Republicanos) abriu vaga para o suplente assumir, mas a substituição temporária da cadeira da Assembleia Legislativa acabou judicializada no Tribunal de Justiça e resultou em uma liminar nesta segunda-feira, 28, que obriga o Legislativo a dar posse ao vereador de Palmas Júnior Brasão, do mesmo partido.

De acordo com o processo, no mesmo dia da nomeação do deputado como secretário do governo de Wanderlei Barbosa (Republicanos) o presidente da Assembleia, Amélio Cayres (Republicanos) convocou o suplente em um ofício no qual exigiu a renúncia do mandato de vereador para ser empossado no parlamento.

"Informamos, ainda, que por ser público e notório, que Vossa Excelência é vereador da cidade de Palmas, deve ser encaminhado a esta Casa de Leis certidão comprovando o cumprimento do art. 22, II, "d" da Constituição Estadual, e art. 227, § 7º, II, "d" do Regimento Interno", atestando a renúncia do cargo de vereador", diz o documento abaixo reproduzido.

Parecer da Assembleia Legislativa, assinado pela procuradora Dorema Costa no dia 24 de agosto defende que que o deputado estadual não pode "ser detentor de dois mandatos simultaneamente".

Conforme o documento, a posse de Brasão exige a "comprovação de seu desligamento" do mandato de vereador, que deve apresentar "instrumento de renúncia ao mandato".

As razões do mandado de segurança

Contra essa exigência, o vereador impetrou Mandado de Segurança, na mesma data do parecer da Procuradoria da Assembleia Legislativa.

Nele, o suplente defende que a Constituição Federal em seu artigo 54, alínea "d" e a Estadual, em seu artigo 22, alínea "d" consignam que deputados (estaduais e federai) e senadores não podem ser "titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo" desde que tomem posse.

O suplente alega que a exigência é ilegal por não ser titular do mandato eletivo de deputado, mas, suplente. "O cargo de deputado estadual é de natureza precária, uma vez que, regressando o titular, o suplente sai".

Ele exemplifica o caso da saída de Jr Evangelista, deputado em 2017, por 121 dias de licença, quando o então vereador palmense Ivory de Lira - hoje deputado pelo PCdoB- assumiu.

Suplente não é titular, afirma desembargador

Por volta das 17 horas, o desembargador Marco Villas Boas concedeu liminar que obriga o presidente da Assembleia a empossar Júnior Brasão como deputado, sem precisar renunciar no legislativo de Palmas.

“Observe-se que a situação daquele que assume precariamente o mandato, do qual poderá ser destituído a qualquer tempo pelo retorno do seu titular, é diferente daquele que é chamado para assumi-lo em caráter definitivo, em situações de vacância permanente”, afirma Villas Boas, na decisão.

Para o desembargador, o suplente deve assumir temporariamente o mandato enquanto o titular permanece afastado “levando-se em consideração que suplente não é detentor de mandato, que o exerce apenas durante um período da legislatura, aparentemente, a ele não se aplicariam algumas das restrições constantes no texto constitucional”.

Com a palavra, a Assembleia Legislativa

O JTo acionou o presidente da Assembleia Legislativa no início da noite para que comentasse a decisão. Amélio Cayres disse que irá cumprir a liminar e ressaltou que "a responsabilidade da posse correta ou não" deixou de ser da Casa. O deputado lembra que seguiu o que a Procuradoria da casa orientou, considerando que a lei "é bem expressa quanto ao assunto".