Política Desembargador e assessor afastado estão proibidos de acessar sede e serviços do Tribunal Medida decretada pelo ministro Og Fernandes proíbe comunicação com servidores e uso de quaisquer equipamentos do Poder Judiciário

A decisão do relator da Operação Madset no Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Og Fernandes, além de afastar por um ano o desembargador Ronaldo Eurípedes e seu assessor técnico Luso Aurélio, apontado como motorista e operação financeiro das transações investigadas, também proíbe os dois de tere acesso à sede e dependências do Tribunal de Justiça e...