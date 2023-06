Uma decisão do desembargador federal Ney Bello, relator do inquérito da "Operação Lavanderia" no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (1º TRF), anula todas as provas do presente inquérito conduzido pela Polícia Federal para investigar crimes de lavagem de dinheiro praticados por empresários do setor de eventos no Tocantins, deflagrado no ano passado.

A “Operação Lavanderia” cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em Palmas e Porto Nacional, no Tocantins, e nas cidades paulistas de São Paulo, Santo André e Barueri para investigar supostos crimes de lavagem de dinheiro seriam praticados por empresários residentes no Tocantins com transações de recursos de uma empresa paulista, aparentemente de fachada.

O desembargador considerou que entre os investigados havia deputados estaduais e um senador, o que atraia a competência do caso para o TRF. Com este fundamento, ele anulou considerou ilícitas todas as provas por violação ao princípio do juiz natural. Ou seja, todas diligência autorizadas pela 4ª Vara da Justiça Federal no Tocantins.

Na decisão do caso, que tramita sob segredo de Justiça, datada do dia 31 demaio, o desembargador Ney Bello considerou ilícitas as provas produzidas também contra o senador Eduardo Gomes (PL), um dos citados no caso, que havia provocado uma decisão de agosto do ano passado, da desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, remetendo o caso para o Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão de Ney Bello reconsidera a de Maria do Carmo e mantém a competência do TRF sobre o inquérito, no qual ele decretou nível máximo de sigilo.

O relator também pediu manifestação do Ministério Público Federal sobre o arquivamento do inquérito em relação ao ex-deputado Eduardo Siqueira Campos e ao empresário Jorge Rodrigues Alves. O órgão também deverá se manifestar se deseja que o processo seja desmembrado em relação aos demais investigados ou pedir novas diligências.