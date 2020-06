Política Desdobramento da Operação Ápia leva PF a apurar pagamento de propina e lavagem de R$ 10 milhões Núcleo alvo da Operação Rumple nesta terça-feira é apontado como responsável pela lavagem de dinheiro obtido em propinas

Cera de 30 Policiais Federais cumprem 6 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal do Tocantins na "Operação Rumple", nesta terça-feira, 30, a maioria no Distrito Federal. A operação apura o pagamento de propinas a agentes políticos para garantir o direcionamento de contratos e o desvio de recursos destinados a obras públicas no Estado do Tocantins. Segundo a Polícia Federal é u...