Política Deputados usam imagem de parlamentar indígena para defender pauta bolsonarista na Amazônia Vídeo que promove mineração e cassinos na região mostra Joenia Wapichana (Rede-RR) sem autorização; deputado amazonense pede desculpas

Dois deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas usaram indevidamente a imagem da deputada federal Joenia Wapichana (Rede-RR) em vídeo que promove propostas bolsonaristas para a Amazônia, como a mineração em terras indígenas e cassinos. A parlamentar indígena é uma das principais opositoras à agenda do Planalto para a área. Com o mote de “desenvolver e pres...