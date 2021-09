Política Deputados processados por suspeita de desvio de R$ 500 mil para eventos automotivos Ação do Ministério Público mira três convênios firmados em 2015 suspeitos de sobrepreço, em "jogo de planilhas", eventos não executados, e repasse de dinheiro de empresa para assessores dos deputados que destinaram emendas

Em 2015, a organização não governamental Automóvel Clube do Estado do Tocantins (Acet) recebeu R$ 1.300.000 de emendas parlamentares - na rubrica subvenção - para a realização de eventos automotivos na capital e interior do Tocantins. Passados seis anos, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) movimenta uma ação de improbidade administrativa contra quatro deputados e...