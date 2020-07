Política Deputados federais são proibidos de usarem dinheiro público para lucrar com canais no YouTube Parlamentares estavam transformando a divulgação de atividades no Congresso num negócio privado ao monetizar seus canais na rede social , com vídeos que arrecadam recursos de acordo com o número de visualizações

