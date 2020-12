Política Deputados estaduais aprovam criação da Polícia Penal do Tocantins e outras medidas na semana Entre as aprovações está a lei que prioriza matrícula de alunos com deficiência em escolas perto de casa e a autorização da admissão especial de militares da reserva remunerada para atuarem nos colégios militares; com relação a Polícia Penal, agora, Estado deve criar lei complementar para estabelecer direitos e deveres da nova categoria

Nesta semana, a Assembleia Legislativa aprovou a Proposta de Emenda Constitucional (PCE) nº 40, que institui a Polícia Penal do Tocantins ao alterar o artigo 104 da Constituição Estadual. A Mesa da Casa de leis promulgou a medida em dois turnos de votação, nos quais os parlamentares aprovaram a proposta com unanimidade. Com a deliberação na Casa de Leis, os ser...