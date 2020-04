Política Deputado quer CPI sobre interferência de Bolsonaro e associação de juízes estuda impeachment Aliel Machado (PSB-PR) apresentou requerimento para instaurar Comissão Parlamentar de Inquérito após declarações de Moro contra o presidente

O deputado federal Aliel Machado (PSB-PR) apresentou requerimento nesta quarta, para instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre as declarações do ex-ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) sobre tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro no comando e autonomia da Polícia Federal. Em anúncio de dem...