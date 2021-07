Política Deputado propõe lei proibindo licitações de artigos de luxo no governo do Tocantins Parlamentar diz que bens comprados pelo governo devem ser de “qualidade comum”; Júnior Geo também pede informações à Administração sobre aluguéis de quatro Jeeps

No mesmo mês em que governo do Tocantins realiza licitação de dois jatinhos e um helicóptero para o governador, por R$ 28,9 milhões, que tem sido alvo de parecer contrário no Tribunal de Contas (TCE), como revelou o JTO, o deputado estadual Professor Júnior Geo (PROS) quer proibir que o Executivo estadual compre produtos luxuosos por meio de licitações públicas...