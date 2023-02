Cota de 50% para estudantes de escolas públicas no sistema de ensino superior federal, com percentual mínimo para pretos, pardos e indígenas estão em vigor há mais de uma década, a partir da entrada em vigência da Lei nº 12.711, de agosto de 2012, que passou a garantir a reserva de vagas para estas condições sociais, econômicas e raciais.

No Tocantins, uma proposta do deputado estadual Professor Júnior Geo (PSC) propôs um projeto de lei para a criação de condições especiais de ingresso de jovens não adotados nas instituições públicas estaduais de ensino superior. Atualmente, a Unitins é a única faculdade estadual.

Pela proposta, o Poder Executivo Estadual fica autorizado a reservar vagas para os jovens não adotados. “Considera-se jovem não adotado aquele que se encontra acolhido em abrigos ou instituições e já possui a idade mínima exigida para ingressar nas instituições públicas estaduais de ensino superior”, explica o parlamentar na justificativa.

O parlamentar defende a medida com base na competência do Estado para legislar sobre educação, de forma concorrente à União e que a Constituição Estadual, preconiza com princípio fundamental do Estado a garantia à educação, à saúde, e à assistência “aos que dela necessitam, sem meios de provê-las”.

Em outro ponto, Geo aponta o dever do Estado de educação garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um e o papel do Legislativo Estadual de propor medidas que proporcionem condições mais democráticas de acesso à educação.

“Diante do cenário de desigualdade, é necessário assegurar que os jovens não adotados tenham mais oportunidades de acesso à educação e profissionalização, sendo que as instituições públicas estaduais de ensino superior são ambientes favoráveis a serem ocupados por jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social”, afirma.