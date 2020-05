Um dos deputados que tem optado por marcar presença na Assembleia Legislativa, o deputado Jair Farias (MDB) disse que os dois testes rápidos aos quais se submeteu deram negativos para Covid-19. A preocupação com o parlamentar, que tem base em Sítio Novo, no Bico do Papagaio, cidade com 29 casos confirmados e uma morte por Covid-19 até a segunda-feira, 19, e porque a esposa dele contraiu a doença.

Segundo o deputado, o diagnóstico da esposa ocorreu há cerca de 20 dias e ela já se recuperou. “Graças a Deus ela só sentiu o sintoma da perda de olfato, nem febre, nem dor, nem tosse. Foi um caso leve e ela já está curada, já tem 20 dias”, disse ao JTo, por telefone.

De acordo com o parlamentar, ele chegou a procurar um hospital do seu plano de saúde, mas conseguiu a testagem por não apresentar nenhum sintoma. A saída foi fazer o teste rápido, o primeiro com 7 dias após o teste da esposa e outro com 13 dias, na semana passada. “A gente tomou toda a precaução possível, isolamos a minha esposa num quarto assim que confirmou”. Segundo Jair Farias nenhum outro membro da família se infectou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Andrade (PTB) disse ao JTO não ter conhecimento de nenhum deputado relatando suspeita de Covid-19. Mesmo assim, o presidente disse que a Assembleia Legislativa passou por uma limpeza geral na segunda-feira, 18. A sede da Assembleia Legislativa foi fechada ao meio dia para descontaminação do prédio.