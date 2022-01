Política Deputado Ivory considera "injusta" sentença que o condena por dinheiro irregular Para a defesa do parlamentar, trata-se de uma decisão “equivocada, afastada da realidade, mas, que certamente será reformada pela instância superior em recurso interposto em tempo hábil”

O deputado estadual Ivory de Lira (PCdoB)afirmou que recebeu com estranhamento a condenação da Justiça que envolve seu nome e do ex-prefeito Raul Filho (PT), além de mais 10 réus, acusados de obterem recursos de forma irregular, além lavagem de dinheiro por desvio de recursos na coleta de lixo da Capital. Para a defesa do parlamentar, trata-se de uma decisã...