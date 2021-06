Política Deputado e vereador pedem que o Ministério Público investigue Marta Suplicy por liberar R$ 75 mil para motociata de Bolsonaro Chefe de gabinete da ex-prefeita, Soninha Francine assinou despacho e diz que a "chefe" era contra a manifestação, mas não poderia impedi-la

O deputado Carlos Giannazi e o vereador Celso Giannazi protocolaram uma representação no Ministério Público de SP (MP-SP) e no Tribunal de Contas do Município solicitando que os órgãos investiguem o "mau uso" de verbas municipais por ter gasto R$ 75.243,17 com a instalação de gradis para a realização da motociata de Jair Bolsonaro na capital paulista, no sábado (12). "Ocorre que ta...