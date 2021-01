Política Deputado Célio Moura será operado para corrigir fratura no braço Parlamentar segue sedado em uma UTI em Brasília

Em nota à imprensa, o Hospital DF Star onde o deputado federal Célio Moura (PT) está internado, em Brasília, informou que o deputado precisará passar por uma cirurgia para corrigir a fratura no braço esquerdo. O carro em que o deputado viajava bateu de frente com um caminhão na noite de sábado,2. O irmão do deputado, Marcilon Moura, 60, dirigia o veículo em morreu...