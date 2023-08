Atualizada às 13h05

O deputado federal Vicentinho Junior (PP) é investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) por supostamente ter usado dinheiro público para presentear a irmã com um carro. A denúncia foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo nesta sexta-feira, 4, e repercutida na TV Anhanguera, na reportagem de Ana Paula Rehbein.

Conforme a apuração do jornal O Estado de São Paulo, o deputado federal teria usado cerca de R$ 100 mil da cota parlamentar para presentear a irmã Mariana Alice, que é médica e tem clínica na capital tocantinense. Primeiro o deputado alugou o veículo, pagou 21 parcelas de R$ 6 mil entre janeiro de 2018 e setembro de 2019, e, depois desse período, adquiriu o veículo, o que é proibido por regras internas da Câmara. E ainda transferiu para o nome da irmã no dia 29 de julho do ano passado, véspera do aniversário dela. O caso chegou ao MPF por determinação do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a denúncia, o caso é investigado porque a cota deve ser usada dentro da atividade parlamentar como aquisição de passagens aéreas, custo de alimentação e até aluguel de veículos. O 10º artigo do Ato da Mesa 43/2009 da Câmara, que instituiu a cota parlamentar, proíbe que os contratos de locação de automóveis contenham dispositivos que permitam a aquisição do bem, assim como foi feito por Vicentinho Júnior.

O MPF entende que as informações indicam possível utilização irregular da cota parlamentar e afirma que dez das mensalidades do veículo foram bancadas com dinheiro da cota parlamentar, o que dá R$ 60 mil. Os investigadores suspeitam que as outras 11 prestações também foram bancadas com dinheiro público.

Vicentinho Junior negou as acusações em depoimento publicado em sua conta no Twitter, ele disse que está em seu 3º mandato como deputado federal e afirmou que jamais envergonharia sua casa, sua família, seus eleitores e o estado do Tocantins. "E assim eu pretendo fazer enquanto Deus me permitir vida, saúde e vocês no mandato. Hoje eu peço a mesma coisa, me dêem tempo e confiança para que respeitando as instituições, respeitando os processos que têm que ser feitos da forma correta eu vou provar mais uma vez a minha inocência, as minhas práticas e a minha verdade", afirmou.

Vicentinho é deputado desde 2014, é presidente do Partido Progressista (PP) no Tocantins e era apoiador de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais do ano passado. O parlamentar sempre defendeu a causa anticorrupção.

A Redação do Jornal do Tocantins tentou contato com a irmã do deputado pelo telefone da clínica Vivermed, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. O espaço continua aberto e a matéria será atualizada quando o jornal receber resposta de Mariana Alice.