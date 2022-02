Redação Jornal do Tocantins

Presidente da Comissão de Educação da Câmara, a deputada Professora Dorinha (DEM) propôs ao Ministério da Educação a implantação de campus da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) para Araguatins com a oferta de cursos de graduação em Medicina, Enfermagem, Odontologia e Farmácia.

Segundo a assessoria de imprensa da deputada, caso a medida seja adotada pelo MEC o novo câmpus irá combater desigualdades estruturais na região e favorecer os estudantes do Bico do Papagaio. Conforme o comunicado, a deputada também propôs campus da UFNT em Ananás, Augustinópolis e Colinas.