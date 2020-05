Política Deputada do PSL vai à Câmara usando máscara com frase de Bolsonaro: 'E daí?' Bia Kicis (PSL-DF) usou acessório com frase dita pelo presidente Jair Bolsonaro sobre mortes provocadas pelo coronavírus

A deputada Bia Kicis (PSL-DF) apareceu nesta quarta-feira, 20, no plenário da Câmara, usando máscara de proteção com a inscrição “E daí?”. A pergunta virou o símbolo do descaso quando, no dia 28 de abril, o presidente Jair Bolsonaro afirmou não ter o que fazer em relação ao recorde de mortes na pandemia do novo coronavírus. “E daí? Lamento. Quer q...