Política Deputada anuncia apoio a Wanderlei Barbosa e tem pré-candidatura à reeleição descartada pelo PT Decisão de barrar pré-candidatura de Amália Santana saiu durante encontro petista neste sábado; deputada disse que recorrerá à direção nacional e irá apoiar as candidaturas do partido

Deputada estadual em terceiro mandato, a petista Amália Santana teve o nome excluído da nominata de candidatos do partido para as eleições deste ano definidas no Encontro de Táticas Eleitorais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Tocantins, neste sábado, 2. A decisão, por 44 votos a sete, de não homologar a pré-candidatura da deputada que exerce mandat...