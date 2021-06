Política Depois de TCU negar dados, Bolsonaro insiste em supernotificação Presidente deu a declaração a apoiadores nesta quarta-feira (9) dois dias depois de o TCU negar a autoria de um relatório com dados não comprovados sobre as mortes pela doença

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a dizer que há supernotificação de mortes e casos por Covid-19 no Brasil. Deu a declaração a apoiadores nesta quarta-feira (9) dois dias depois de o TCU (Tribunal de Contas da União) negar a autoria de um relatório com dados não comprovados sobre as mortes por Covid-19 utilizado pelo chefe do Executivo para d...