Política Depois de cancelar participação em programa, aumentam as possibilidades de candidatura de Datena Quem quiser disputar cargos na eleição a partir de novembro não poderá apresentar programas na TV ou no rádio a partir desta terça-feira (11)

O apresentador José Luiz Datena (MDB) cancelou sua participação no programa de rádio "Manhã Bandeirantes" nesta terça-feira (11) e, com isso, manteve aberta a possibilidade de disputar as eleições em 2020. Quem quiser disputar cargos na eleição a partir de novembro não poderá apresentar programas na TV ou no rádio a partir desta terça. Datena ainda não divulgo...