Política Depois de bispos, grupo de padres lança carta com críticas a Bolsonaro Com adesão de mil nomes, grupo também reclama de gestão do governo federal na crise do novo coronavírus

Um grupo de padres divulgou nesta quinta-feira, 30, uma carta em “apoio e adesão” aos bispos que assinaram um documento com críticas ao governo de Jair Bolsonaro com o nome de “Carta ao Povo de Deus”. O texto com a assinatura de 152 bispos e arcebispos brasileiros foi divulgado na última segunda-feira, 27, e ainda será analisado pela Conferência Nacional d...