Política Depósito em dinheiro de Queiroz ajudou mulher de Flávio Bolsonaro a quitar parcela de apartamento Repasse de R$ 25 mil por ex-assessor ocorreu uma semana antes de pagamento por imóvel; senador nega ilegalidades

O policial militar aposentado Fabrício Queiroz depositou R$ 25 mil em dinheiro na conta da mulher do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), de quem era assessor, uma semana antes de o casal quitar a primeira parcela na compra de uma cobertura em construção na zona sul do Rio de Janeiro. Dados da quebra de sigilo bancário obtidos pelo Ministério Público do Rio...