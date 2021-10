Política Denúncia da Operação Assombro contra Carlesse aguarda deliberação desde 19 de agosto no STJ Ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino encaminhou processo penal sobre caso de servidores fantasmas, da Procuradoria-Geral da República, para a Corte Especial, colegiado que julga ações penais contra governadores no dia 27

A Operação Assombro, que chegou a cumprir mandado de busca e apreensão no gabinete de Mauro Carlesse (PSL) em março do ano passado, está com uma denúncia apresentada pela subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral de República (PGR), aguardando deliberação do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde 19 de agosto deste ano. ...