Política Denúncia contra Carlesse no STJ pede perda dos cargos do governador e da deputada Valderez Subprocuradora da República, Lindora Araújo quer a condenação também do ex-secretário de Administração e da chefe de gabinete da deputada ao pagamento de R$ 554.8 mil ao Estado

Com as interferências na Polícia Civil e o esquema de propina investigado no Plansaúde ainda na fase de inquérito revelados no dia 20, o uso de, pelo menos, 145 servidores fantasmas na campanha das eleições suplementares em 2018, pelo governador afastado Mauro Carlesse (PSL), já está consubstanciado em uma denúncia da subprocuradora da República, Lindora Araújo, no S...