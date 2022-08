Política Democracia Cristã homologa médico Luciano Teixeira ao governo Luciene Mamedes de Araguaína disputa como vice; partido tenta coligação com Ataídes Oliveira para o Senado

O médico Luciano de Castro Teixeira teve a candidatura ao governo do Tocantins homologada pelo Democracia Cristã em convenção realizada na tarde nesta sexta-feira, 5, na sede do partido em Palmas. A vice é Luciene Mamedes, de Araguaína. A convenção deixou em aberta a composição para o Senado. Nos bastidores, havia a esperança de uma coligação com o ex-senador Ataíde...