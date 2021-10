Política DEM e PSL aprovam fusão para criação do novo partido União Brasil A união das duas siglas deve ser oficializada até o início do ano que vem

O DEM e o PSL deram mais um passo nesta quarta-feira (6) no caminho da fusão para a criação do novo partido União Brasil. O DEM aprovou a questão por aclamação e o PSL realizou votação individual, que teve aprovação por unanimidade. As duas siglas realizam ainda nesta quarta uma convenção conjunta para aprovar os projetos comuns de Estatuto e o programa do novo partido. T...