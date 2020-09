Política Deltan Dallagnol deixará comando da Lava Jato Procurador estava à frente do grupo no Paraná há seis anos

A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná comunicou nesta terça-feira (1º) a saída do procurador Deltan Dallagnol, à frente do grupo no estado há seis anos. Em nota, o MPF (Ministério Público Federal) afirmou que o desligamento se deu por questões de saúde familiar. Deltan, no entanto, enfrentava desgaste que motivou ações internas no órgão, além de embate com o ...