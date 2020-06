Política Delegado é intimado para interrogatório em 24 horas em processo que pode lhe tirar salário Prazo no Estatuto da Polícia Civil é de 3 dias e no Manual de Procedimento da Corporação é de 5 dias, se intimação para comparecimento não for eletrônica

O afã para punir o delegado Guilherme Rocha Martins com a perda de salário em até é 30 dias, sanção prevista para a transgressão que a Secretaria da Segurança Pública (SSP) lhe imputa após uma entrevista sobre corrupção no Tocantins ao Fantástico, da Rede Globo, levou a Corregedoria-Geral da SSP a intimá-lo para que se submeta a interrogatório com prazo de 24 horas ent...