Definido cronograma de consulta e audiências públicas para concessão do Jalapão à iniciativa privada

Previstos para serem divulgados no dia 30 de setembro, os estudos e projetos da concessão do Parque Jalapão à iniciativa privada só deverão ser conhecidos daqui a uma semana, quando abrirem os prazos para consulta pública e apresentação dos estudos, no dia 15 de outubro. A nova data está no aviso assinado pelo secretário de Parcerias e Investimento Claudinei Aparec...