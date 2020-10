Política Defesa de senador flagrado com dinheiro na cueca fala em ato impensado perante terrorismo policial Defesa de senador flagrado com dinheiro na cueca fala em ato impensado perante terrorismo policial

A defesa do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado com dinheiro escondido na cueca , disse nesta segunda-feira (19) que a reação do parlamentar foi “impensada” e tomada diante do que ele chamou de “terrorismo policial”. O senador era vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Casa e deixou o posto. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão pela P...