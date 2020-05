Política Defesa de Moro quer tornar público depoimento à PF Os representantes do ex-juiz da Lava Jato querem evitar que as falas sejam mal interpretadas devido uma possível divulgação de trechos isolados

A defesa do ex-ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) pediu nesta segunda-feira (4) ao STF (Supremo Tribunal Federal) a retirada do sigilo do depoimento dado pelo ex-juiz à Polícia Federal em Curitiba (PR) no último sábado (2). Os advogados enviaram um documento ao ministro Celso de Mello. O decano é relator do inquérito que apura as declar...