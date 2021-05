Política Datafolha mostra que 49% apoiam impeachment de Bolsonaro, e 46% se dizem contrários Pela primeira vez, bloco pró-afastamento aparece numericamente à frente, segundo pesquisa nacional do instituto

A parcela da população que apoia o impeachment do presidente Jair Bolsonaro aparece pela primeira vez numericamente à frente dos contrários ao afastamento, de acordo com pesquisa Datafolha. São favoráveis ao processo 49% dos entrevistados ouvidos pelo instituto, ante 46% que se dizem contrários à saída dele do cargo dessa forma. Os índices representam um empate t...