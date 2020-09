Política Damares exonera secretária de Igualdade Racial, mulher de youtuber bolsonarista O blogueiro Oswaldo Eustáquio é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos e chegou a ser preso neste ano

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, exonerou a secretária de Igualdade Racial, Sandra Eustáquio. A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (22) do "Diário Oficial da União". O ministro da Casa Civil, Braga Netto, assinou a exoneração. A secretária é mulher do youtuber bolsonarista Oswaldo Eustáquio, investigado no inquérit...