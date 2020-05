Política Dória e outros sete governadores são alvos de investigação da PGR, diz jornal Procuradoria apura suspeitas de irregularidades em contratos firmados durante a crise do novo coronavírus

Oito governadores são alvos de investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) por suspeitas de irregularidades em contratos firmados durante a crise do novo coronavírus. A informação foi divulgada pela coluna da Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. Os alvos são o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), do Amazonas, Wilson Miranda Lima (PSC), do Par...