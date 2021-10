No ofício em que defende um estudo para definir uma nova estrutura para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Tocantins, a cargo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPREV), o presidente do Tribunal de Contas do Tocantins, conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, revela ao governador em exercício Wanderlei Barbosa (sem partido) que a previsão de déficit financeiro do Plano Financeiro no próximo ano é de R$ 852,8 milhões.

De acordo com o conselheiro Sobrinho, a insegurança em torno do Igeprev, já evidente com esse dado, tende a piorar nos próximos 10 anos com a previsão do atual déficit dobrar de valor. “Sem dúvida, impactará de forma brutal, tanto nas despesas com pessoal, quanto no equilíbrio fiscal do Estado do Tocantins”, alerta o conselheiro no documento protocolado na quinta-feira, 28.

O modelo atual criticado pelo presidente do TCE é o de segregação de massa. O modelo separa servidores públicos ativos e inativos em dois grupos de enquadramento, os do “Plano Financeiro”, com início de carreira até maio de 2012 e os do “Plano Previdenciário”, com servidores admitidos a partir de junho do mesmo ano.

Nesse modelo, segundo o conselheiro, o Estado perde parte de sua fonte de financiamento com a perda de arrecadação dos segurados do Plano Previdenciário enquanto sobem progressivamente as despesas previdenciárias do Plano Financeiro.

Napoleão destaca que estados como o Mato Grosso e Santa Catarina também adotavam o modelo de segregação de massa, mas quando alcançaram um déficit financeiro equivalente a 1% da RCL (Receita Corrente Líquida) adotaram um novo modelo de previdência.

Segundo o ofício do conselheiro, a estimativa do déficit do Tocantins para 2022, da Consultoria Atuarial & Previdenciária Inove, representará cerca 10% da Receita Corrente Líquida e este tipo de despesa passou a ser incluído nos cálculos com despesa de pessoal, a partir da Portaria SEPRT n.º 3.725, de 30 de março de 2021, publicada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

“Torna-se prudente esclarecer que o déficit financeiro apurado no Regime Próprio de Previdência constitui despesas com pessoal e tem o seu valor computado para fins de cálculo dos limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”, alerta Sobrinho.

O presidente também lembra que um possível aporte periódico do Executivo para equacionar o déficit atuarial da previdência tocantinense, deve ser instituído conforme as normas do Ministério da Fazenda e deixam de contar como despesa com pessoal e passa a ser contabilizado como “outras despesas correntes” no jargão orçamentário. ,

Para Napoleão sobrinho, é urgente que o Estado faça uma revisão da previdência estadual para que possa cumprir os limites das despesas com pessoal e o equilíbrio financeiro e atuarial dos Planos Financeiro e Previdenciário, incluídas soluções para o déficit previdenciário dos Militares.

“Não estamos nesta oportunidade sugerindo modelo, mas tão somente alertando a premência de estudos, com a indispensável participação de representantes deste Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário”, conclui o conselheiro.