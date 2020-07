Política Cunha continua em prisão domiciliar após Tribunal da Lava Jato negar recurso Condenado em novembro de 2017, pelo próprio TFR4, a 14 anos e seis meses de prisão por corrupção passiva, evasão fraudulenta de divisas e lavagem de dinheiro, Cunha foi preso preventivamente pouco mais de um ano antes, em outubro de 2016

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou nesta quarta-feira, 1º, recurso apresentado pela defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, pedindo liberação do cumprimento da prisão preventiva decretada há quase quatro anos no âmbito da Lava Jato. Condenado em novembro de 2017, pelo próprio TFR4, a 14 anos e...