Política Crise com demissão de general e ameaça de levante em 1977 foi marco da ditadura militar Choque entre os dois generais naquele ano opunha as duas principais alas do regime

Lembrada como uma crise institucional de dimensão comparável à atual, do governo Jair Bolsonaro, a demissão do então ministro do Exército, Sylvio Frota, em 1977 pelo presidente Ernesto Geisel foi um marco dos anos finais da ditadura militar. O choque entre os dois generais naquele ano opunha as duas principais alas do regime: a política da abertura "lenta, gradua...