Política Criação de Polícia Legislativa na Câmara de Palmas volta ao debate em nova iniciativa Projeto de lei do vereador Folha, em 2019, também propunha efetivo policial, mas agora a iniciativa reaparece em projeto de resolução

Após dois anos da iniciativa do vereador Folha Filho (Patriota) de apresentar um projeto de Lei (nº. 16/2019) propondo a criação da Polícia Legislativa da Câmara Municipal de Palmas, o tema volta ao debate parlamentar com o Projeto de Resolução nº 11 de 2021 protocolado pela Mesa Diretora. "Na semana que vem, já vamos distribuir o processo na Comissão de Constituição e Just...