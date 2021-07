Política Criação de "Juízo 100% digital" no Tocantins opõe OAB-TO e Tribunal de Justiça Ordem dos advogados reclama da falta de diálogo antes da medida e Judiciário diz que discordâncias querem "confundir comunidade" e defende cumprimento das normas do CNJ

Um dia após a divulgação da resolução do Tribunal de Justiça (TJTO) que implanta o trabalho dos juízes exclusivamente de forma remota – o Juízo 100% digital – e determina a distribuição dos novos processos para núcleos de julgadores, formados por no mínimo 3 juízes, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, reclamou da imposição da medida pelo Judiciário s...