Política CPI da vacina apura se prefeitura furou-fila com veterinários, bombeiro e auxiliar de dentista Comissão Parlamentar de Inquérito está em fase final de instrução; prefeitura nega irregularidade e diz que Justiça autorizou segunda dose

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada pela Câmara Municipal de Colinas do Tocantins, noroeste do Estado, distante 270 km da capital, caminha para a fase final de instrução, antes da apresentação do relatório, mas sofreu baixa de dois autores, que migraram para a base do prefeito Dr Kasarin (PSL). Até o momento, esta é a única investigação parlamentar e...